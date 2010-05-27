Грищенко відмовився від членства в НАТО

Київ. 27 травня. УНІАН. Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час виступу на ХІ міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.