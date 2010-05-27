У квітні продажі нових авто в Європі зросли

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у квітні 2010 року зросли на 14,3% порівняно з квітнем 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила у квітні 129,616 тис.

В Західній Європі у квітні 2010 року було зареєстровано 104 400 нових автомобілів, або на 17,9% більше, ніж у квітні 2009 року.

У квітні ві найбільші ринки Європи продемонстрували зростання, зокрема, Іспанія (34,5%), Франція (31,2%), Німеччина (19,2%), Великобританія (6,4%), Італія (2,6%).