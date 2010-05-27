Україна відмовляється від членства в НАТО

Київ. 27 травня. УНІАН. Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час виступу на ХІ міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВІ під час зустрічі з українськими журналістами назвав «безпрецедентною» ситуацію, щоб країна виконувала Річну національну програму підготовки до вступу в Організацію Північноатлантичного договору без подальшого наміру набуття членства в Альянсі.

Він підкреслив, що в НАТО вважають внутрішньою справою України і поважають суверенне рішення керівництва держави стосовно набуття позаблокового статусу, про що заявляє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи має НАТО досвід співпраці з країнами у форматі Річної національної програми з підготовки до вступу в Альянс, І.ШЕДІВІ зауважив, що такий досвід є безпрецедентним, коли програма реалізовується, а про намір інтегруватися вже не заявляється.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСУССЕН неодноразово наголошував, що політика Альянсу щодо збереження "відкритих дверей" для України та Грузії залишається незмінною.