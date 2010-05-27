Янукович каже, що Україна не може без НАТО

Львів. 27 травня. УНИАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не може існувати без НАТО і зобов’язана співпрацювати з Альянсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Львові.

Він поінформував, що зараз триває підготовка нового законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, який, за словами глави держави, відповідатиме настроям більшості громадян України.

“Ми будемо проводити політику таку, яка задовольняє український народ”, - наголосив Президент.

Говорячи про питання вступу України до НАТО, В.ЯНУКОВИЧ констатував, що “сьогодні це нереально для нашої країни, тому що ми, по критеріям вступу до НАТО, повинні мати підтримку більшості населення України”.

“Це добре розуміють і в НАТО. Тому сьогодні, що стосується відносин з НАТО, ми бачимо їх партнерськими, і без цього Україна сьогодні також не може бути, тому що Україна є великою державою, і співпрацювати з таким блоком, яким сьогодні є НАТО, - ми зобов’язані”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.