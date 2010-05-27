Україна надасть Польщі допомогу в 5 млн. грн.

Київ. 27 травня. УНІАН. Україна надасть Польщі гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн. грн. для подолання наслідків повені.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови прем`єр-міністрів України та Польщі Миколи АЗАРОВА та Дональда ТУСКА.

”Українська сторона готова надати Польщі допомогу людьми, технікою, матеріалами, відповідно до потреб польської сторони. Просив би вас, пане прем’єр-міністре, за необхідності орієнтувати уряд України з цього питання”, - цитує прес-служба слова М.АЗАРОВА.

Український прем’єр повідомив своєму польському колезі, що напередодні Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення виділити 5 млн. грн. допомоги Польщі для подолання наслідків паводку.

М.АЗАРОВ висловив глибоке співчуття народу Польщі у зв’язку з загибеллю людей внаслідок стихійного лиха.

Прем’єр-міністр України зазначив, що одразу після повідомлення про катастрофічну повінь у Польщі Україна направила до сусідів два рятувальних загони чисельністю 67 осіб та 27 одиниць техніки. ”Ми не могли діяти інакше, бо добре пам’ятаємо, яку допомогу надала Польща нашій країні у подібній ситуації 2008 року. Ви маєте знати, що в Україні у вас надійні друзі, готові негайно відгукнутися і прийти на допомогу”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Д.ТУСК, у свою чергу, подякував М.АЗАРОВУ за допомогу. Глава польського уряду повідомив, що внаслідок повені загинули 17 осіб, а розмір збитків зараз важко підрахувати. Польський уряд робить все, щоб попередити смерть людей. Сьогодні ситуація під контролем, і є впевненість, що Польща впорається з лихом.

Довідка УНІАН. У Польщі внаслідок потужних злив підтоплено населені пункти, мости, дороги та сільгоспугіддя. Найскладніша ситуація склалася у Малопольському, Підкарпатському і Шленському воєводствах. Низка польських міст, серед яких столична Варшава, продовжують знаходитися під загрозою підтоплень.

За попередніми даними, від повені постраждало щонайменше 100 тисяч сімей, загальні збитки оцінюються у понад 2 млрд. євро.