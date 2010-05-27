Заява Грищенка про НАТО нелегітимна?

Київ. 27 травня. УНІАН. Народний депутат від НУ-НС, колишній міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає нелегітимною заяву міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА про відмову України від намірів вступити до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву К.ГРИЩЕНКА з приводу того, що питання про членство України в НАТО “знімається з порядку денного”.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що в даному випадку міністр порушив закон “Про основи національної безпеки України”, яким передбачено забезпечення повноправної участі України в НАТО. Він зазначив, що “говорити про цю заяву, як таку, яка має якусь легітимність, немає абсолютно ніяких підстав”.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що К.ГРИЩЕНКО “з вересня 2003 по лютий 2005 років був міністром закордонних справ”, і саме тоді було ухвалено стратегію соціально-економічного розвитку України на 2004-2015 роки, “де чітко записано про плани України по вступу до НАТО”.

“Коли ГРИЩЕНКО говорив правду?”, - запитав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.