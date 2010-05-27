Єврокомісія схвалила нові правила щодо ремонту та продажу автомобілів

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Єврокомісія запровадила нові правила для ринку дистрибуції автомобілів та їх ремонту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, нові правила передбачатимуть зменшення контрактної залежності між виробниками автомобілів та ремнотними майстернями. Зокрема, Комісія вважає, що згідно з новими правилами, майстерні матимуть більше можливостей для придбання для ремонту альтернативних запчастин, що може зробити сам ремонт більш дешевим.

“Виробники автомобілів не зможуть більше виставляти гарантійні умови щодо того, що заміна оливи чи інші послуги для автомобілів можуть здійснюватися лише в авторизованих ремонтних майстернях. Звичайно, виробник може вимагати здійснення ремонту, що покривається гарантією, і оплачується самим виробником в авторизованих майстернях”, - написано у повідомленні.

Єврокомісія вважає, що таким чином на ринку ремонту автомобілів посилиться конкуренція між авторизованими майстернями та незалежними, що в цілому, може привести до зменшення вартості ремонтних робіт.

За оцінками Єврокомісії, зараз в цілому видатки на ремонтні роботи становлять 40% від загальної вартості витрат власника на утримання автомобіля.

Нові правила наберуть чинності з 1 червня цього року.

Крім того, Єврокомісія запропонувала спростити правила діяльності ділерів, що займаються продажем нових автомобілів з тим, щоб зменшити витрати на дистрибуцію. Ці пропозиції наберуть чинності з 1 червня 2013 року.