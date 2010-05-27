Парламент Іспанії схвалив закон про зменшення бюджетних витрат

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Парламент Іспанії схвалив заходи з економії бюджетних коштів на загальну суму в 15 млрд. євро.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети “Liberation”.

Згідно з повідомленням, за законопроект проголосували 169 депутатів, проти – 168, 13 – трималися.

Законопроект, зокрема, передбачає скорочення зарплат чиновників, починаючи з червня цього року, і “замороження” пенсій в 2011 році з метою зменшення бюджетного дефіциту країни.

Схвалений законопроект передбачає, що 15 млрд. євро будуть зекономлені за два роки – 2010 та 2011. Він має також сприяти зменшенню бюджетного дефіциту, який, за підсумками 2009 року, сягнув 11,2% ВВП. Іспанія сподівається досягнути передбаченого правилами ЄС максимального рівня бюджетного дефіциту в 3% ВВП в 2013 році.