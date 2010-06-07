В Польщі кажуть про арешт в РФ чотирьох військових за мародерство під Смоленськом

Київ. 7 червня. УНІАН. Представник Польського агентства безпеки заявляє про арешт у Росії чотирьох військовослужбовців російських внутрішніх військ, підозрюваних у мародерстві на місці катастрофи польського президентського літака під Смоленськом.

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на польське агентство PAP, стверджується, що військовослужбовці, котрі стояли в оточенні на місці катастрофи, використовували кредитну картку загиблого польського чиновника Анджея Пшевозника.

Раніше прес-секретар уряду Польщі Павло ГРАСЬ стверджував, що затримано троє бійців ЗМОПу.

МВС Росії спростувало цю інформацію, назвавши звинувачення ”цинічними”. Інших коментарів російської сторони поки що не надходило.

Катастрофа під Смоленськом сталася 10 квітня. Загинуло 96 чоловік, зокрема Президента Польщі Лех Качинський.