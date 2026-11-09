Переговори в Абу-Дабі не принесуть прориву, але може бути позитив за двома напрямками, - Ступак

Однак, в РФ серйозно поставляться до зустрічі в Абу-Дабі, бо хочуть почути українську позицію.

Через настання зимових холодів російські загарбники навряд чи погодяться припинити здійснювати масовані атаки по Україні. Тому, на реальний прорив від тристоронньої зустрічі представників України, США та РФ в Абу-Дабі чекати не варто. Однак, може сподіватися на позитивні домовленості щодо нового раунду обміну військовополоненими і на розблокування зернового коридору у Чорному морі. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі УНІАН.

На його думку, питання про те, чого очікувати від тристоронніх переговорів в Абу-Дабі є складним, але будуть такі моменти, на які варто звернути увагу.

"Є такі речі, на які я звертав би увагу і не вважав би, що воно там повністю пройде повз нас. Перше - це обмін полоненими, обмін загиблими. Це, я думаю, буде, бо присутні російські розвідники - Ігор Костюков, керівник військової розвідки. Я думаю, що якісь історії з цього приводу будуть позитивними", - відзначив Ступак.

Відео дня

Однак, він висловлює думку, що йдеться про обмін певної кількості полонених, а не про формулу за принципом "всіх на всіх".

"Я думаю, ми можемо обміняти "100 на 100" або "200 на 200", але поки що "всіх на всіх" не виходить. Росіяни люблять заручників тримати", - відзначив Ступак.

Також експерт зауважив, що багатьох українських полонених в Росії засудили до позбавлення волі термін щонайменше на 20 років. А за такої ситуації, відповідно до російського законодавства, треба писати "прохання" до ініціатора війни Володимира Путіна про помилування.

Яку роль Мединському відводить Путін

Водночас, по-друге, експерт вважає, що треба розуміти справжню роль керівника російської делегації, Володимира Мединського, який є помічником російського лідера Володимира Путіна.

"Багато хто сміється з цього з керівника російської групи, Мединського. Я погоджуюся, він круглий ідіот. Він взагалі не виглядає серйозно. Але тут треба звернути в глибину, в чому нюанс? Він свого часу заслужив багато авторитету та поваги з боку Кремля, Путіна, бо він є підлабузником і дуже активно підлаштовує історію під забаганки вищого керівництва", - підкреслив Ступак.

За його словами, Мединський на переговорах вдається до тлумачення часу правління представників династії Рюриковичів або Романових таким чином, які йому це диктують з Кремля. "Як йому скажуть, так він напише. І його за це поважають", - зазначив експерт.

"Мединський має можливість заходити до Путіна, отримувати певні вказівки, потім їхати їх озвучувати нам, а далі повертатися з прямою доповіддю особисто Путіну. Тобто, не багато людей в російській владі можуть отак до Путіна зайти і поспілкуватися", - пояснив Ступак.

Як додав експерт, саме це заохочує його вважати, що ініціатор війни Путін серйозно ставиться до цих переговорів, принаймні до цієї зустрічі в Абу-Дабі.

"Путін хоче почути особисто від Мединського - про що говорила українська делегація, хто був присутній, хто як був там одягнутий, у кого які були там слова, хто як кліпав очима. Тобто, ось це мене поки що надихає, що це [зустріч в Абу-Дабі - УНІАН] взагалі не повний нуль", - відзначив Ступак.

Також він звернув увагу, що в Абу-Дабі будуть присутні два представники російського міністерства закордонних справ, що теж вказує на серйозність зустрічі

Чи слід очікувати на прорив в Абу-Дабі

На думку експерта, російські загарбники не будуть зупинятися у завданні ударів по Україні.

"Але на прорив, - я боюсь наперед говорити, - мені здається, очікувати поки що ні, бо зима. Зима на користь росіян. І думаю, вони не будуть дарувати нам спокійних цих холодних місяців. Будуть навпаки добивати, а от тільки після вже березня місяця, можливо, якісь серйозні перемовини", - переконаний Ступак.

Чи можуть бути узгоджені обмежені формати перемир’я

Також, експерт наразі не вірить у те, що зараз можливе реальне енергетичне перемир’я.

Він зауважує, що росіяни "хитро грають" з приводу перспектив запровадження перемир’я щодо об’єктів енергетики.

"Бо вони кажуть: "Окей, ми не будемо бити по ваших НПЗ, а ви по наших". Погодьтеся, що це максимально цинічно. У нас НПЗ немає, а в них є. А щодо решти об'єктів вони поки що, принаймні, станом на сьогодні, не оголошували про своє бажання припинити удари", - наголосив Ступак.

Разом з тим, він вважає, що можливо добитися обмеженого перемир’я щодо судноплавства у Чорному морі.

"В Чорному морі, я думаю, що це може бути. Це цілком логічно, розумно, оптимістично може бути", - вважає Ступак.

У цьому зв’язку, він розповів, що спілкувався з іноземними дипломатами, і зокрема, з Індії.

За його словами, індійці повідомили, що включаються у процес. "Вони кажуть, - це з їхніх слів, - що десь до грудня місяця вони хочуть втрутитися в цей процес і, можливо, ви побачите перші результати", - долав Ступак.

Водночас, він пояснив, що йдеться про Чорне море, щоб розблокувати зерновий коридор, аби зерно доставлялося до Індії.

"Індія хоче отримувати його так само. І от, можливо, я зберігаю оптимізм, що тут дійсно можуть бути якісь там проривні, не проривні, але позитивні речі", - відзначив Ступак.

Про ідею обговорення післявоєнної архітектури безпеки в Європі ще до закінчення війни Росії проти України

Також експерт прокоментував пропозицію Джареда Кушнера, спеціального представника США, аби Європа та Росія вже зараз обговорювали післявоєнну європейську безпекову архітектури, незважаючи на те, що війна Росії проти України триває.

Як вважає Ступак, це нормальна стратегія, щоб домовлятися наперед і закладати "якісь тези".

"Щоб не потім, після завершення війни, в аварійному режимі щось там вигадувати. А зараз по гарячих слідах. В принципі, я позитивно ставлюся. Головне, щоб воно було адекватним, нормальним. Ми ж побачили як працює НАТО. Виявляється, що альянс не повністю однорідний, бо різні країни мають різне бачення. Ми ж розуміємо, якщо хоча б в однієї країни буде проросійський уряд в НАТО, тоді все - спільного ухвалення по п'ятій статті вже не буде. Треба вже видозмінювати порядок ухвалення рішень в НАТО", - зазначив експерт.

Таким чином, постає багато питань до самих країн-членів Альянсу.

Водночас, на його думку, Україна повинна відігравати величезну роль у післявоєнному порядку.

У цьому зв’язку, експерт зауважив, що Україна вже повинна розглядати проєкт закону про військові підрядні компанії, про військових підрядників.

"Тобто, щоб наші військові після завершення війни, щоб вони не потрапляли під дію статті про найманство, коли вони захочуть кудись поїхати за кордон, щоб застосовувати свої знання, надавати свої послуги, щоб це було відповідно до українського законодавства. Звісно, це буде оплачуватися, податки будуть сплачуватися в державі Україна. І от я думаю, ці речі ми повинні використати на власну користь", - повідомив Ступак.

На його думку, українські військові після війни можуть ділитися досвідом, наприклад в ОАЕ або Саудівській Аравії.

"Тільки щоб вони дійсно не приймали участі у бойових діях. Бо найманство - це тонка стаття", - уточнив Ступак.

Чи можуть на переговорах в Абу-Дабі шукати спільні компроміси

"Є такий цікавий вислів: коли з переговорів жодна зі сторін не повертається повністю задоволеною", - відзначив Ступак.

На його переконання, цей вислів стосується будь-яких переговорів, оскільки кожна країна повинна піти на поступки.

"У росіян нічого немає, щоб тиснути на нас в плані фронту. Вони навпаки там просідають. Єдине, що в них залишається - це бити по інфраструктурі і розраховувати, що ми здамося. Але якщо ми хочемо щось укласти - кожен повинен піти на певні поступки", - вважає Ступак.

На його переконання, для кожної країни це буде "гірка пілюля".

"Як для росіян, бо вони не захопили [бажане - УНІАН] і повинні змиритися, так і для нас, бо ми не можемо, поки що, повернути наші, захоплені Росією території. Але в угоді буде прописано, що ми залишаємо за собою право дипломатично відстоювати право повернути раніше захоплені Росією українські території", - наголосив Ступак.

Водночас, він вважає, що росіяни, швидше за все, зроблять так само - будуть залишати за собою право боротися за ті українські території, які вони досі не змогли захопити.

"Тобто, це буде повний апофіоз, але так воно виглядає", - відзначив Ступак.

Що має на увазі Трамп, коли говорить, що Україна набуде іншої форми

Експерт відзначив, що особисто зараз не дуже сприймає заяви президента США Дональда Трампа, але дійсно погоджується, що можна говорити про те, що Україна не буде такою, якою була станом на 1991 рік або у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії.

"Ми будемо розуміти, що ми станемо трішки меншими. Але з іншої сторони, Дональда Трампа слухати – як себе не поважати. Це вже такий персонаж потішний, я вже навіть не цікавлюся тим, що він говорить, бо його слова нічого не вартують", - наголосив Ступак.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, 10-11 листопада в Абу-Дабі вперше з лютого місяця відбудуться тристоронні переговори за участі представників України, США та РФ.

Хоча російську делегацію знову очолить Мединський, також до неї увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки Ігор Костюков та високопоставлений офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський.

Вас також можуть зацікавити новини: