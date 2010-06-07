У Львові готуються до навчань ”Репід Трейнінг”

Київ. 7 червня. УНІАН. Сьогодні, 7 липня, у Львові розпочалася заключна конференція з питань підготовки до спільного українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент - 2010”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, для участі у цьому заході до Львова прибули 62 військовослужбовці армій США, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Молдови та Азербайджану.

Загальне керівництво іноземними учасниками здійснює представник командування Збройних сил США в Європі Кевін УОЛК. Найбільшу частину іноземної делегації – американську, очолює представник Національної гвардії штату Каліфорнія бригадний генерал Шарлотта МІЛЛЕР.

Робочу групу з 25 українських офіцерів, які беруть участь у плануванні, очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав НАЗАРКІН.

Метою цього заходу є остаточне затвердження сценарію майбутніх маневрів. Також учасники конференції мають доопрацювати проект Технічної угоди між Міністерствами оборони України та Сполучених Штатів Америки про надання підтримки країною, що приймає, проведення командно-штабної та тактичної фаз запланованих навчань.

У планах проведення конференції – затвердження бойового та чисельного складу учасників навчань, доопрацювання плану-графіку прибуття та відбуття учасників навчання, узагальнення бази даних для організації імітаційного моделювання дій військ в ході навчань, розподіл обов’язків щодо всебічного забезпечення запланованого заходу.

За час проведення заходу українські військовослужбовці разом з іноземними колегами мають виїхати до Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, аби на місці вивчити стан підготовленості району проведення навчань. У планах також відвідання Військово-медичного клінічного центру Західного регіону та інших медичних установ міста Львова.

Завершиться конференція 11 червня підписанням плануючих документів.

***Навчання серії “Репід Трайдент” є продовженням серії навчань “Щит миру”.

Головна мета “Репід Трайдент” – поліпшення взаємодії між штабами та підрозділами країн-учасниць навчання, практичне використанні досвіду, отриманого в миротворчих операціях та попередніх навчаннях, підвищення рівня взаєморозуміння та співробітництва між військовослужбовцями різних країн.

Очікується, що в рамках українсько-американського навчання «Репід Трайдент - 2010» на строк до 20 діб у серпні - вересні до України прибудуть військові США, Молдови, Польщі (до 850 військовослужбовців зі штатною стрілецькою зброєю та військовою технікою).