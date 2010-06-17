Європарламент бачить Росію важливим партнером

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Європарламент хоче прискорення переговорів з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції за підсумками саміту Росія-ЄС, який відбувся 31 травня в Ростові-на Дону.

Згідно з резолюцією, схваленою більшістю присутніх в залі депутатів, Росія залишається одним із найважливіших партнерів для побудови довготривалої співпраці, особливо в сферах економіки, захисту прав людини та розвитку демократії, забезпечення енергетичної безпеки та протидії кліматичним змінам.

Депутати привітали ратифікацію Росією Протоколу 14 до Європейської Конвенції з прав людини, що дало можливість спростити роботу Європейського суду з прав людини, а також – запровадження мораторію на смертну кару, сподіваючись, що ці кроки стануть першими на шляху покращення діалогу з громадянським суспільством.

Депутати також закликали владу Росії покласти край триваючій та широко розповсюдженій безкарності за жорстокість проти правозахисників, і передусім змінити клімат терору та беззаконності на Північному Кавказі.

Європарламент підтримав вступ Росії до Світової організації торгівлі, підкресливши, що відмова від протекціоністських заходів має стати передумовою для цього. Депутати також зазначили, що створення Митного союзу Росії з Білоруссю та Казахстаном може стати додатковою перешкодою на цьому шляху.

У резолюції наголошується, що співпраця ЄС з Росією в енергетичній сфері має базуватися на принципах Енергетичної Хартії та Протоколу щодо транзиту до неї.

В питанні переходу до безвізового режиму депутати підтримали покроковий підхід, що має базуватися на змістовному та практичному прогресі і мати на меті запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.

Крім того, в документі депутати підкреслили відданість територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах та закликали всі сторони повністю виконувати взяті на себе зобов’язання.

При цьому, депутати висловили переконання в тому, що місія спостерігачів ЄС має отримати доступ на території Абхазії та Південної Осетії.