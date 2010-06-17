В ЄС поки не бачать фінансових проблем в Іспанії

Саркозі: ЄС не бачить великих проблем у Іспанії

Брюссель. 17 червня. УНІАН. ЄС не бачить великих проблем у Іспанії, які вимагали б надання термінової допомоги цій країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні по завершенню засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми довіряємо владі Іспанії. Ми вважаємо, що не має проблеми. Є речі, коли треба зробити аналіз більш повний, але це питання Єврокомісії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року стало відомо, що дефіцит бюджету Греції за підсумками 2009 року становив 12,7% ВВП, що набагато вище, ніж встановлений в країнах-членах зони євро максимум в 3% ВВП. Враховуючи значні кредити, отримані урядом Греції, ЄС вирішив допомогти цій країні, оскільки проблеми Греції вплинули на позиції євро на світовому ринку, який почав швидко знижуватися в ціні. Іспанія разом з Італією до останнього часу вважаються можливими наступними після Греції “жервами!... кризи.