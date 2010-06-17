Лідери ЄС хочуть посилити санкції проти Ірану

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Лідери ЄС доручили Раді закордонних справ на наступному засіданні посилити санкції проти Ірану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“(Заходи – УНІАН) мали б бути сфокусовані на області торгівлі, зокрема товарами подвійного призначення та подальшого обмеження страхування торгівлі; фінансового сектору, включаючи “замороження” додаткових іранських банків та обмеження на банківську і страхову діяльність; іранський транспортний сектор, зокрема, Морське пароплавство Ірану, його дочірні компанії, а також авіаційні вантажні перевезення; ключові сектори газової та нафтової промисловості із забороною нових інвестицій, технічної допомоги та передачі нових технологій, обладнання та послуг в цих областях, зокрема, на очищення та технології скраплення газу; нові заборон на видачу віз та “замороження” рахунків”, - зазначається в резолюції.

У документі лідери ЄС ще раз підкреслили готовність ЄС працювати для дипломатичного розв’язання іранської ядерної проблеми. При цьому, лідери ЄС закликали Іран продемонструвати бажання побудувати довіру в міжнародній спільноті та відповісти на пропозиції відновити переговори.