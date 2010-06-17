Лідери ЄС хочуть посилити санкції проти Ірану
До відновлення переговорів про ядерну програму
Брюссель. 17 червня. УНІАН. Лідери ЄС доручили Раді закордонних справ на наступному засіданні посилити санкції проти Ірану.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).
“(Заходи – УНІАН) мали б бути сфокусовані на області торгівлі, зокрема товарами подвійного призначення та подальшого обмеження страхування торгівлі; фінансового сектору, включаючи “замороження” додаткових іранських банків та обмеження на банківську і страхову діяльність; іранський транспортний сектор, зокрема, Морське пароплавство Ірану, його дочірні компанії, а також авіаційні вантажні перевезення; ключові сектори газової та нафтової промисловості із забороною нових інвестицій, технічної допомоги та передачі нових технологій, обладнання та послуг в цих областях, зокрема, на очищення та технології скраплення газу; нові заборон на видачу віз та “замороження” рахунків”, - зазначається в резолюції.
У документі лідери ЄС ще раз підкреслили готовність ЄС працювати для дипломатичного розв’язання іранської ядерної проблеми. При цьому, лідери ЄС закликали Іран продемонструвати бажання побудувати довіру в міжнародній спільноті та відповісти на пропозиції відновити переговори.