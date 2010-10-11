ЄС сподівається підписати нову угоду з Україною в 2011-му

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що Угоду про асоціацію з Україною буде підписано в 2011 році.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант» повідомила керівник європейської делегації для проведення переговорів з Україною про створення зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію з ЄС Єва СІНОВЕЦЬ.

Відповідаючи на запитання, на чому засновані заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА про можливе завершення переговорів щодо ЗВТ до листопадового саміту і чи можливо, що Київ готовий розкрити дужки (неузгоджені й непроаналізовані позиції) на умовах Євросоюзу, Є.СІНОВЕЦЬ сказала: «Я думаю, причина в недостатньо глибокому розумінні того, що за угоду ми зараз обговорюємо. Якщо ми негайно розкриємо всі дужки і сліпо приймемо ті положення, які передбачають важливі зобов`язання України, але при цьому глибоко не обговорювалися на переговорах, це не буде кращим рішенням».

За її словами, отримати угоду якнайшвидше і за будь-яку ціну – не в інтересах ні України, ні ЄС. «Ми не обговорювали ніяких дат. Але ми бачимо, що українська сторона дійсно готова до прогресу. Це дуже важливо, адже після президентських виборів у нас не було такої впевненості. Загалом, не так важливо, яку дату називають ваші політики. Для мене й для мого керівництва важливо, що Київ підтверджує європейські прагнення. І якщо буде політична воля обох сторін (а я побачила, що така воля є), ми зможемо завершити переговори щодо ЗВТ і підписати Угоду про асоціацію наступного року й почати імплементацію цього документа, як тільки його буде ратифіковано», – зазначила Є.СІНОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Києві завершився 13-й раунд переговорів, у ході яких європейська сторона надала для вивчення української сторони свої пропозиції щодо доступу до ринку послуг.

6 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що на сьогоднішній день Україна та Європейський Союз мають компромісне рішення щодо угод про асоціацію та вільну торгівлю. Також М.АЗАРОВ заявив, що угоду про вільну торгівлю між Україною і Євросоюзом буде підготовлено до чергового саміту Україна-ЄС, який пройде 22 листопада в Брюсселі.

Черговий, 14-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом пройде на початку грудня цього року.