Понад 2 млн. доларових мільйонерів живуть у Франції

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Згідно з дослідженням банку Credit Suisse, 9% з 24,2 млн. доларових мільйонерів світу проживають у Франції.

Про це повідомляє сьогодні французька газета «La Tribune».

В цілому, за даними видання, 24,2 млн. мільйонерів, що становлять всього 0,5% населення Землі, володіють 35,56% багатств планети.

Їх загальний статок оцінюється в майже 69 200 мільярдів доларів.

У Франції, за даними дослідження, проживають близько 2,2 млн. мільйонерів. При цьому Франція, за цим показником, значно випереджає своїх європейських сусідів. Так, в Італії проживає лише 6% мільйонерів, у Великобританії і Німеччині – по 5% мільйонерів від їх загальної кількості.

При цьому, найбільша кількість мільйонерів світу – близько 41%, або 9,94 мільйона - проживають в США.

Найменша кількість мільйонерів – по 3% від загальної кількості – проживають в Китаї та Канаді.