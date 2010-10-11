В Угорщині майже завершено створення аварійної дамби

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Роботи із зведення нової дамби на глиноземному комбінаті на заході Угорщини, що має запобігти повторному розливу токсичних відходів, завершені на 70%.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на керівника Національної служби дій у надзвичайних ситуаціях Тібора ДОБШОНА.

«Нова дамба готова вже на 70%. У ніч проти понеділка ситуація радикальним чином не змінилася, роботи продовжуються без перерви», - заявив Т.ДОБШОН. Він додав, що ширина дамби становитиме 30 м, довжина - 1,5 тис. м, а висота - 4 м.

Як повідомлялося, 4 жовтня на великому глиноземному комбінаті Ajkai Timfoldgyar Zrt, що належить компанії MAL Zrt, у районі міста Колонтар за 160 кілометрів на захід від Будапешта стався вибух, яким було зруйновано дамбу резервуару з отруйними відходами - так званим червоним шламом. Після вибуху з резервуару вилилося приблизно 1,1 млн. кубометрів токсичних речовин. Число жертв, за останніми даними, досягло семи осіб. Один житель Колонтара досі вважається зниклим безвісти. Близько 120 осіб одержали травми і хімічні опіки (з них 40 перебувають у тяжкому стані), сотні людей евакуйовані.

У неділю Т.ДОБШОН повідомив, що стіна резервуару перестала пускати тріщини, і стан стабілізувався.

Раніше прем`єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН заявляв, що північна стіна резервуару з отруйними відходами може обвалитися до кінця вихідних. За словами прем`єр-міністра, унаслідок нового витоку вилитися можуть близько 500 тисяч кубометрів червоного шламу.

У зв`язку із загрозою повторного розливу отруйних речовин влада Угорщини вже евакуювала близько тисячі жителів Колонтара.

За словами міністра у справах навколишнього середовища Угорщини Золтана ІЛЛЄША, повна ліквідація наслідків аварії може тривати ”багато місяців і коштувати десятки мільйонів євро”.

Компанія-власник комбінату принесла вибачення сім`ям жертв екологічної катастрофи і заявила про готовність ”відповідно до ступеня своєї відповідальності” виплатити компенсацію за втрати, завдані розливом.

З. ІЛЛЄШ оцінив передбачувану суму виплат у 73 млн. євро.

У зв`язку з аварією порушено кримінальну справу за статтею ”халатність”.