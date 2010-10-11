Генсек НАТО сподівається на підтримку міністрів в створенні системи ПРО

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сподівається на підтримку міністрів в створенні системи протиракетної оборони.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції напередодні засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони, яке відбудеться 14 жовтня.

“Я думаю, що ми не можемо не займатися протиракетним захистом. Це важливо як з боку військового, так і з боку політичного”, - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що створення системи протиракетної оборони сприятиме кращому зв’язку між союзниками, а також покращенню співпраці з Росією в умовах “спільної реальної безпеки”.

“Ми потребуємо цю систему для ефективного захисту нашого населення від реальної загрози ракетної атаки”, - наголосив А.Ф.РАСМУССЕН.

Він також зазначив, що остаточне рішення щодо створення системи протиракетної оборони, він сподівається, буде схвалено на саміті НАТО в середині листопада в Лісабоні.