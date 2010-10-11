Росія поки не повідомила, чи хоче саміту з НАТО

Росія поки не відповіла на запрошення НАТО провести саміт

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Росія поки не відповіла на запрошення НАТО провести саміт НАТО-Росія в Лісабоні в рамках саміту НАТО.

К передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Ми і досі не отримали остаточної відповіді від російської сторони”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня речник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ повідомив журналістам, що Генсек НАТО направив запрошення на проведення саміту всім учасникам Ради НАТО-Росія.

За словами речника НАТО, лідер 28 країн-членів Альянсу вже дали позитивну відповідь на пропозицію Генсека.