НАТО має запросити Росію до створення ПРО

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН переконаний, що Альянс має запросити Росію до створення системи протиракетної оборони.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Щодо протиракетної оборони то на моє переконання, рішення на саміті про створення системи протиракетної оборони має супроводжуватися направленням запрошення Росії”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, НАТО під час саміту в Лісабоні в середині листопада планує схвалити створення спільної системи протиракетної оборони.