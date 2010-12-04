В Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

Засідання відбудеться на рівні міністрів оборони країн-членів ЄС. В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити військові можливості ЄС. Зокрема, міністри обговорять операцію Аталанта по боротьбі з піратством в районі Сомалі, а також ситуацію в Афганістані.

Дата події: 9 грудня 2010 року. Час початку: 10:00.