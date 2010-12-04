В Брюсселі відбудеться засідання Ради із загальних питань ЄС

Міністри, зокрема, планують обговорити проект висновків Європейської Ради, засідання якої відбудеться 16-17 грудня, а також почати підготовку до конференцій про приєднання до ЄС Туреччини і Хорватії, засіданню Європейської Ради 4 лютого наступного року. Крім того, міністри планують схвалити висновку про розширення ЄС.

Дата події: 13 грудня 2010 року. Час початку: 10:00.