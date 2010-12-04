В Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС
19:19, 04 грудня 2010Новини ЄС
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Міністри, зокрема, планують обговорити ситуацію в Афганістані, Сомалі, Судані, Молдові і країнах Західних Балкан. Міністри також схвалять доповідь про розвиток відносин зі стратегічними партнерами, який буде переданий на розгляд Європейської Ради.
В рамках засідання Ради відбудеться також міністерська зустріч з міністрами країн-учасниць «Східного партнерства».
Дата події: 13 грудня 2010 року. Час початку: 10:30.
Час початку: 10:30.
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