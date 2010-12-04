В Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

Міністри, зокрема, планують обговорити ситуацію в Афганістані, Сомалі, Судані, Молдові і країнах Західних Балкан. Міністри також схвалять доповідь про розвиток відносин зі стратегічними партнерами, який буде переданий на розгляд Європейської Ради.

В рамках засідання Ради відбудеться також міністерська зустріч з міністрами країн-учасниць «Східного партнерства».