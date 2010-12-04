В Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради
19:35, 04 грудня 2010Новини ЄС
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Лідери ЄС на своєму засіданні планують розглянути економічні питання і питання зовнішньої політики. В області економічної політики лідери ЄС планують прийняти рішення щодо постійного антикризового механізму для забезпечення фінансової стабільності зони євро, а також обговорити можливі зміни до угоди ЄС, необхідні для створення такого механізму.
В області зовнішньої політики лідери ЄС обговорять відносини зі стратегічними партнерами.
Дата події: 16-17 грудня 2010 року. Час початку: 17:00, 16 грудня 2010 року.
Час початку: 17:00, 16 грудня 2010 року.
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