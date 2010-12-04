В Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Росія
19:43, 04 грудня 2010Новини ЄС
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Лідери Росії і ЄС в ході саміту планують обговорити питання приєднання Росії до Світової організації торгівлі, питання подальшої лібералізації візового режиму, питання глобальної та регіональної співпраці. Зокрема, лідери ЄС планують підняти питання відносин з Україною та Грузією, а також питання дотримання прав людини в Росії.
Дата події: 7 грудня 2010 року. Час початку: 12:00.
Час початку: 12:00.
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