В Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Росія

Лідери Росії і ЄС в ході саміту планують обговорити питання приєднання Росії до Світової організації торгівлі, питання подальшої лібералізації візового режиму, питання глобальної та регіональної співпраці. Зокрема, лідери ЄС планують підняти питання відносин з Україною та Грузією, а також питання дотримання прав людини в Росії.

Дата події: 7 грудня 2010 року. Час початку: 12:00.