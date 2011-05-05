Посол України при ЄС закликає Європол переглянути свою оцінку

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЕЄВ закликає Європол переглянути свою оцінку про можливий вплив відміни віз з Україною на зростання активності в Європі злочинних угруповань.

Про це йдеться в його коментарі, переданому агентству УНІАН.

«Я закликаю Європол переглянути свою заяву», - йдеться в коментарі.

Посол відзначив, що в Україні оцінка Європолу була сприйнята з глибокою тривогою.

При цьому К.ЄЛІСЕЄВ висловив переконаність у тому, що заява Європолу суперечить думці Єврокомісії, а також підриває «неупереджену й об`єктивну суть» Європолу.

Посол нагадав, що Україна і Європол підписали угоду про стратегічну співпрацю і найближчим часом планують підписати угоду про операційну співпрацю.

«Ці документи вводять рамки для ефективного вирішення всіх і кожного питань, які можуть виникнути між Україною і ЄС у сфері попередження й боротьби з організованою злочинністю», - наголосив посол.

За його словами, представлений в листопаді 2010 року Україні План дій зо відміни візового режиму довів, що Україна досягла значного прогресу у сфері юстиції, свободи і безпеки, і, зокрема, в боротьбі з організованою злочинністю.

«У цьому сенсі заява Європолу є несумісною і може визначити майбутню оцінку Європейською комісією в рамках діалогу про лібералізацію візового режиму з Україною. Я наголошую: це неприйнятно, і я чекаю, що ця прикра помилка буде виправлена Європолом», - заявив К.ЄЛІСЕЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді Європолу про загрозу організованої злочинності ЄС відзначається, що відміна віз з Україною і низкою інших східних сусідів може призвести до посилення впливу організованих злочинних груп цих країн у Євросоюзі.