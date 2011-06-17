Баррозу сподівається на швидке формування нового уряду Греції

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподівається, що новий уряд у Греції буде сформовано швидко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Я сподіваюся, що новий уряд може бути призначено швидко з тим, щоб процес продовження фінансової допомоги Греції міг швидко просуватися», - сказав Президент Єврокомісії.

«Я закликаю всі політичні сили докласти всю свою енергію для забезпечення більшої політичної підтримки економічним реформ, яких потребує Греція, – реформ на користь людям і на користь Греції», - додав Ж.М.БАРРОЗУ.

Він також висловив сподівання, що вже у неділю міністри фінансів країн єврозони зможуть ухвалити нову угоду про продовження фінансової допомоги Греції.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня прем`єр-міністр Греції Георге ПАПАНДРЕУ пообіцяв сформувати новий уряд після того, як 4 депутати залишили фракцію правлячого лівоцентристського руху ПАСОК.