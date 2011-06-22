Перше робоче засідання ЄВРОНЕСТ відбудеться у вересні в Страсбурзі

Київ. 22 червня. УНІАН. Перше робоче засідання Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ відбудеться 14-15 вересня у Страсбурзі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України, таке рішення було прийнято 21 червня у Брюсселі на першому засіданні Бюро Асамблеї, обраного 3 травня на установчому засіданні парламентського виміру «Східного партнерства». Засідання пройшло під головуванням співпрезидентів ПА ЄВРОНЕСТ – Бориса ТАРАСЮКА і Крістіана ВІГЕНІНА.

Бюро визначило основні організаційні рамки проведення діяльності Парламентської Асамблеї та її органів у 2011-2012 роках. Було прийнято низку рішень, що визначатимуть зміст проведення першого робочого засідання ПА ЄВРОНЕСТ. Зокрема, було ухвалено дату проведення асамблеї – 14-15 вересня в Страсбурзі. Також бюро визначилось з порядком денним майбутнього засідання ПА.

Одним із питань, що будуть обговорені 14-15 вересня, є розгляд і прийняття рекомендацій саміту «Східного партнерства», який, у свою чергу, відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.

Передбачається прийняття спільної заяви щодо ситуації у Білорусі, робочого графіку роботи ПА ЄВРОНЕСТ та її органів на 2011-2012 роки тощо.

У роботі бюро взяв участь європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Лідер НРУ Б.ТАРАСЮК дав критичну оцінку стану справ з реалізації політики «Східного партнерства». Він наголосив на необхідності приділення більшої уваги питанням безвізового режиму для громадян країн-партнерів ЄС, зокрема, України. На його думку, у цьому питанні необхідно відмовитись від довготермінових часових рамок і пришвидшити процес.

Водночас він висловився на користь того, щоб Єврокомісія приділила суттєву увагу розвитку Єврорегіону Карпати, де проживають 14,5 млн. осіб і який включає регіони чотирьох країн-членів Євросоюзу – Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії, а також чотири області України – Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську і Чернівецьку.