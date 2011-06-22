Янукович на сесії ПАРЄ не пояснив, як зміцнюватиме права людини
Заявляє фінський депутат Сасі
Київ. 22 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 21 червня, не пояснив, як Україна зміцнюватиме права людини, особливо - свободу преси.
Про це заявив в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна Кіммо САСІ, депутат ПАРЕ від Фінляндії.
Як повідомляє LB.ua, за словами євродепутата, «виступ В.ЯНУКОВИЧА був досить звичайним. Він розповів про пріоритети президентства України в Раді Європи. Він розповів про свою відданість європейським цінностям: демократії та правам людини». «Проте, -, - сказав К.САСІ, - він не пояснив, яким чином Україна має намір бути прикладом для інших країн. Як Україна зміцнюватиме права людини, особливо - свободу преси».
За словами депутата ПАРЕ, коли Президентові України почали ставити питання, він ухилявся у своїх відповідях: «Так, він захищав позиції України. Але він не намагався побачити проблеми, що стосуються стану демократії в Україні, які бачать багато членів Ради. Коли тебе критикують, треба говорити про те, як ти збираєшся покращити ситуацію, а не стверджувати, що жодних проблем немає».
«Це дещо старомодний спосіб вести політику», - сказав депутат ПАРЕ з Фінляндії.