Польський прем`єр називає жахливим можливе обмеження Шенгену

Варшава. 24 червня. УНІАН. Голова польського уряду Дональд ТУСК назвав «жахливим політичним сигналом» можливість запровадження нових механізмів обмеження руху у рамках Шенгенської зони без детальних консультацій.

Про це він сказав польським журналістам у Брюсселі.

«Спочатку ми повинні отримати від Європейської комісії детальний опис цього механізму, побачити, як він мав би виглядати, і тоді, можливо, разом приймемо рішення», - відзначив Д.ТУСК, якого цитують польські ЗМІ.

Д.ТУСК виступив проти оголошення Європейською Радою нових обмежень за підсумками дводенного саміту у Брюсселі.

За словами прем’єра Польщі, його країна підтримує заходи із протидії нелегальній міграції, проте, що нові механізми не повинні підривати одну з основ Європейського Союзу - вільне пересування громадян.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Д.ТУСК заявляв, що Польща, яка приєдналася до Шенгенської зони наприкінці 2007 року, виступатиме проти запровадження контролю на кордонах держав-учасниць зони.

Розширення контролю на кордонах між шенгенськими країнами найактивніше вимагає Франція.

Шенгенський кодекс дає можливість запроваджувати країнам-членам контроль на кордонах до 30 днів у випадку загрози для громадської безпеки.

Шенгенська зона, до якої входять 22 із 27 держав Євросоюзу, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн, була створена у 1985 році.