Європа хоче від опозиції України конструктивності

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Європа чекає конструктивності від української опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав українським журналістам у Брюсселі лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО після зустрічей в Єврокомісії 25 листопада.

«Європейці зазначали, що дуже часто позиція української опозиції є неконструктивною», - повідомив він.

За словами В.КЛИЧКА, Європа чекає від української опозиції також консолідації зусиль.

Як підкреслив лідер УДАРу, його партія готова об`єднуватися з іншими опозиційними силами, але не навколо гасел, а навколо конкретних дій.

«Опозиція дуже часто об`єднується навколо популістських заяв, ми ж готові об`єднуватися навколо конкретних дій», - заявив В.КЛИЧКО.

Під час візиту 25 листопада до Брюсселя В.КЛИЧКО провів зустрічі з лідером Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ, представниками НАТО, комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, головним парламентером Євросоюзу з Україною Мирославом ЛАЙЧАКОМ і членом кабінету Президента Європейської Ради Золтаном МАРТІНУШЕМ.