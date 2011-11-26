Кличко каже, що вибори будуть демократичними за участі Тимошенко і Луценка

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Вибори в Україні стануть для Європейського Союзу лакмусовим папірцем демократичних процесів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив українським журналістам лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО після зустрічей в Єврокомісії 25 листопада.

«Усіх тут цікавило питання виборів наступного року. Це буде лакмусовий папірець тих процесів, які проходять в Україні», - сказав він.

За словами В.КЛИЧКА, вибори будуть демократичними, якщо опозиція здобуде право брати в них участь, право на доступ до засобів масової інформації, до виборців.

Крім того, сказав він, вибори зможуть вважатися демократичними, якщо в них братимуть участь екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Лідер УДАРу підкреслив, що його партія вважає, що депутати, які проголосували за закон про парламентські вибори в його останній редакції, керувалися виключно вузькопартійними інтересами, «щоб зберегти себе в парламенті і заморозити нинішню ситуацію».

«Тобто, особисті інтереси знову перемогли інтереси держави і суспільства», - додав він.

Під час візиту 25 листопада до Брюсселя В.КЛИЧКО провів зустрічі з лідером Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ, представниками НАТО, комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, головним парламентером ЄС з Україною Мирославом ЛАЙЧАКОМ і членом кабінету Президента Європейської Ради Золтаном МАРТІНУШЕМ.