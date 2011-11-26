В Європі занепокоєні ситуацією в Україні - Кличко

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО заявляє, що в Європі занепокоєні ситуацією в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав українським журналістам за підсумками свого візиту в столицю Євросоюзу 25 листопада.

«Ми почули тривогу за Україну. Ті процеси, які відбуваються в Україні, викликають велику тривогу в Єврокомісії. Ми почули і відчули, що тема України залишається однією з ключових тем, вона не переноситься на другі ролі, тема України важлива», - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, Європейський Союз активно готується до саміту з Україною, запланований на 19 грудня, і сподівається, що на саміті будуть прийняті конкретні рішення. Він не уточнив, про які саме рішеннях йде мова.

«Був озвучений месидж: Україна важлива, за Україну уболівають, бажають, щоб демократичні зміни в Україні відбувалися, щоб демократія не згорталася», - сказав В.КЛИЧКО.

«І такий месидж для нас, українців: нам готові допомагати, але реформи – це відповідальність тих, хто живе в Україні, як політичних сил, так і громадян», - додав лідер партії УДАР.