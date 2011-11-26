Шварценберг привітав Тимошенко з днем народження

Київ. 26 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ привітав екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження і висловив солідарність з нею.

Відповідне привітання передав посол Чеської Республіки в Україні Іван ПОЧУХ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Міністр закордонних справ Чехії хоче від усього серця привітати Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження та запевнити її у його непохитній солідарності», - йдеться у листі.

За словами посла, К.ШВАРЦЕНБЕРГ «засмучений та занепокоєний станом здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО та ставленням, яке демонструє влада у наданні їй адекватної медичної допомоги».

У привітанні також наголошується, що у Європі не забули про ситуацію з лідером української опозиції.