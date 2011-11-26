УДАР продовжить інформаційну кампанію щодо євроінтеграції

Київ. 26 листопада. УНІАН. Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО заявляє, що його політична сила продовжуватиме інформаційну кампанію щодо важливості для України євроінтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-слжубі партії, про це він сказав у Брюсселі під час зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Штефаном ФЮЛЕ.

В.КЛИЧКО заявив про важливість просвітницької кампанії в українському суспільстві щодо європейських цінностей і правил, і запевнив, що для його партії тема євроінтеграції є однією із ключових засад діяльності.

Він передав єврокомісару резолюцію круглого столу з громадськими організаціями, у якій представники неурядового сектору висловлюються за якнайшвидше парафування Угоди про асоціацію.

В.КЛИЧКО вважає важливим фактором наближення до європейських стандартів боротьбу з корупцією. УДАР, за його словами, постійно працює в цьому напрямку, здійснює моніторинг діяльності влади і бореться зі зловживаннями.

Під час зустрічі В.КЛИЧКО і Ш.ФЮЛЕ обговорили нове виборче законодавство. «Голосування опозиції було настільки несподіваним, що виникає питання політичної вмотивованості тих, хто підтримав партію більшості», - вважає В.КЛИЧКО. Він наголосив на необхідності широкого представництва міжнародних спостерігачів на майбутніх парламентських виборах в Україні.

Також політики говорили про необхідність діалогу політичних партій і громадянського суспільства, важливість роботи опозиції, від якої українці чекають конструктиву, реальних програм і чіткої позиції. «Сьогодні суспільство вимагає адекватних ситуації роботи і дій не лише від влади, але й від опозиції, - наголосив В.КЛИЧКО. – Не можна лише на популістських гаслах тримати увагу суспільства, потрібно об`єднуватися навколо реальних справ, зокрема, євроінтеграції».

Він наголосив, що українське суспільство має великі очікування від саміту Україна-ЄС 19 грудня. Він назвав деструктивними будь-які розмови про можливу «паузу» в питанні євроінтеграції.

В.КЛИЧКО вважає, що саме Київ має докласти сьогодні всіх зусиль для якнайшвидшого парафування угоди. «Цього очікує українське суспільство», - додав він.