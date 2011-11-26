Кличко: Буде неправильним, якщо Янукович проігнорує саміт з ЄС

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО вважає, що було б неправильним, якби Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проігнорував саміт з Європейським Союзом, запланований на 19 грудня в Києві.

Про це В.КЛИЧКО сказав українським журналістам у Брюсселі, відповідаючи на прохання УНІАН прокоментувати інформацію про те, що 19 грудня В.ЯНУКОВИЧ може виїхати до Москви.

«Це було б неправильним», - сказав він.

«Президент України після президентських виборів оголосив, що пріоритетом України є євроінтеграція, тому в даному випадку логічною з його боку дією було б взяти участь у саміті 19 грудня», - вважає В.КЛИЧКО.

За його словами, ігнорування саміту виглядало б політично непослідовним з боку В.ЯНУКОВИЧА.

При цьому В.КЛИЧКО висловив переконання в тому, що таке ігнорування не буде сприйнято позитивно ані в Європі, ані в самій Україні.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕс) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-м засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕс, яке відбудеться 19 грудня в Москві.

У ЄврАзЕс заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України в засіданні в Москві.

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що не мають інформації про візит В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

Сам В.ЯНУКОВИЧ 24 листопада заявив, що 19 грудня перебуватиме там, де це необхідно, не уточнивши, чи братиме участь у саміті Україна-ЄС.