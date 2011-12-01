Європарламент хоче контактів з Україною і в тому числі - з Януковичем

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Депутат Європарламенту, співдоповідач щодо рекомендацій Раді Європейського Союзу, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ (група народних партій, Польща) зазначає, що Європарламент хоче продовжувати діалог з Україною та Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це П.ЗАЛЕВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання УНІАН пункт рекомендацій у проекті доповіді, яким пропонується призначити нову дату візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, бажано до саміту Україна-ЄС, запланованого на 19 грудня.

“Сьогодні це, мабуть, неможливо, однак ми хочемо мати діалог, в якому брав би участь В.ЯНУКОВИЧ, що також може полегшити долю Юлії ТИМОШЕНКО, та сприяти розвитку демократії в Україні”, - сказав він.

Депутат наголосив, що, включивши у доповідь пункт щодо візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, Європарламент демонструє своє бачення необхідності подальшого діалогу з Києвом, який має відбуватися на всіх рівнях, в тому числі, діалогу з Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію – з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим, у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі, засудженням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, кримінальним переслідуванням інших колишній урядовців, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на процеси парафування та підписання угоди.

Візит Президента України до Брюсселя був запланований на 20 жовтня, однак європейська сторона скасувала візит після винесення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.