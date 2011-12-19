Опозиція подякувала ЄС за відкриті двері для України

Київ. 19 грудня. УНІАН. Опозиція вдячна ЄС, що «не зачинає двері» перед Україною в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники української опозиції сьогодні увечері після завершення зустрічі з делегацією Європейського Союзу, яка прибула до Києва для участі у саміті Україна-ЄС.

«Ми дуже вдячні Європейському Союзу і керівникам ЄС за те, що вони не зачиняють двері перед Україною щодо прагнення українського народу до євроінтеграції. І це головне, що в Європі відрізняють режим ЯНУКОВИЧА і інтереси українських громадян», - сказав перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

У свою чергу голова партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що тепер парафування та ратифікація Угоди про асоціацію України в ЄС залежить від дій влади.

«Підписання і ратифікація цієї угоди, звичайно, залежить від того, чи чинна адміністрація зробить висновки із попередніх своїх двох років неконституційної і недемократичної діяльності, чи це буде продовжуватися. У мене є глибокі сумніви, що Президент ЯНУКОВИЧ стане великим демократом, але я упевнений в тому, що угода буде підписана, ратифікована і це буде робити новий демократичний парламент, в якому опозиційні сили візьмуть більшість», - пояснив він.

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що сьогодні на зустрічі з делегацією ЄС також обговорювалось питання майбутніх парламентських виборів в Україні.

«Йшлося про те, щоб підтримати чесні вибори, підтримати неурядові громадські організації, які хотіли б брати участь в якості спостерігачів, членів дільничних виборчих комісій, і саме на це спрямувати європейську допомогу тут і зараз», - зазначив він.

У свою чергу заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ додав, що позиція Європейського Союзу щодо парламентських виборів в Україні полягає в тому, аби забезпечити в них участь екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«Було підтвердження, що існує чітка прив’язка і обумовленість визнання виборів такими, що відбулися у відповідності з європейськими стандартами, лише тоді, коли опозиції, включно з Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКОМ, буде дозволено брати участь у виборах», - підкреслив він.

Голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що Адміністрація Президента, оцінюючи саміт Україна-ЄС як успішний, видає бажане за дійсне.

«Парафування угоди не відбулося, але сам факт того, відбулася відверта розмова – про це ми почули від президента Європейської комісії, від президента Ради Європейського Союзу», - додав він.

Представники української опозиції також зазначили, що під час зустрічі обговорювалося і питання політичного переслідування колишніх урядовців, у тому числі і екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте голова партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО зазначив, що не зауважив оптимізму у представників Європейського Союзу щодо подальшого розвитку ситуації в Україні.

«Вони висловили велику занепокоєність тими процесами, що відбуваються в Україні, парафування не відбулося зараз, але проведення цього саміту – це показник зацікавленості лідерів в тому, щоб Україна обрала європейський шлях розвитку, вони на цьому наполягали, але я не зауважив великого оптимізму у жодного з представників Європейського Союзу, на превеликий жаль», - наголосив В.КЛИЧКО.