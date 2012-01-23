Українську делегацію в ПАРЄ хотіли позбавити повноважень

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Група Європейської народної партії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) просила скасувати повноваження української делегації в Асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на початку першої частини сесії ПАРЄ 2012 року представник групи, депутат Ежідіус ВАРЕЙКІС (Литва).

“Три члени української делегації – Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО та Олександр ФЕЛЬДМАН – перебувають тут в якості членів Блоку Тимошенко, тобто опозиції, хоча в реальності вони є членами правлячої партії, тому ми оскаржуємо повноваження цих членів української делегації”, - сказав він.

Ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів у підтримку, тому не була схвалена ПАРЄ.

Разом з тим, як повідомив головуючий на сесії, питання повноважень трьох членів української делегації може бути розглянуте в Комітеті правил процедури, імунітету та інституційних справ.

Відповідно до правила 7 Правил процедури ПАРЄ, Комітет має розглянути питання щодо трьох членів української делегації в якомога швидший термін, за можливості – протягом 24-х годин. У випадку, якщо Комітет визнає, що повноваження цих трьох членів не можуть бути підтверджені, він має підготувати проект резолюції ПАРЄ.