США зменшать антидемпінгові мита для європейських компаній

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Європейський Союз та США досягли домовленості щодо зменшення американських антидемпінгових мит проти європейських товарів до рівня, визначеного Світовою організацією торгівлі (СОТ).

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, США, зокрема, погодилися відмовитися від так званої практики “обнуління” при нарахуванні антидемпінгового мита.

В “дорожній карті”, підписаній сьогодні, США, зокрема, погодилися застосовувати нову методику нарахування антидемпінгових мит при проведенні розслідувань вже з середини лютого, а з травня – переглянути вже встановлені антидемпінгові мита за новою методологією.

За підрахунками Єврокомісії, переваги від такого перегляду отримають щонайменше 30 європейських компаній, проти яких були встановлені антидемпінгові мита.

Суперечка між ЄС та США щодо методики нарахування антидемпінгових мит розпочалася в рамках СОТ ще в 2004 році. При цьому двічі Апеляційний орган СОТ визнавав необхідність перегляду США методики нарахування антидемпінгових мит.

Відповідно до діючої до останнього часу методики “обнуління”, США при встановленні різниці між цінами продажу тих чи інших товарів в середині ЄС та в США, не враховували усі продажі в ЄС за цінами, нижчими, ніж ціна продажу на ринок США.