Європарламент продовжив на 2 роки схему допомоги продовольством найбіднішим

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Європарламент підтримав продовження на 2 роки програми допомоги продовольством найбіднішим.

Про це йдеться у схваленій сьогодні Європарламентом на сесії у Страсбурзі доповіді Чеслава Адама СІКЕРСЬКОГО (група народних партій, Польща).

Згідно зі схваленим рішенням, до кінця 2013 року 18 мільйонів найбідніших європейців матимуть право на продовольчу допомогу, загальним обсягом в 500 млн. євро на рік.

Нові правила, схвалені парламентом сьогодні, застосовуватимуться з 1 січня 2012 року.

Схема надання допомоги найбіднішим жителям Європи була створена в 1987 році в рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Від початку дії схеми, постачання продовольства найбіднішим здійснювалося з інтервенційних запасів ЄС, однак у зв’язку з їх скороченням, продовольство почали закуповувати на ринку.

У квітні 2011 року Європейський суд у Люксембурзі виніс рішення, відповідно з яким, для надання допомоги найбіднішим могли використовуватися лише інтервенційні запаси. Це рішення означало, що фактично, допомога в 2012 році мала скоротитися з 500 до 133 млн. євро. Саме тому Європарламент та Рада ЄС домовилися про перехідний механізм на 2012-2013 роки, який дає можливість здійснювати закупівлі на ринку продовольства для наступного його направлення найбіднішим мешканцям ЄС.