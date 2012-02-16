Європарламент закликав Росію не блокувати розв`язання кризи в Сирії

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Європарламент закликав Росію не блокувати розв’язання сирійської кризи.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні на сесії у Страсбурзі.

Резолюція була схвалена більшістю голосів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

У пункті 16 резолюції, зокрема, написано: “(Європарламент – УНІАН) наполегливо закликає Росію приєднатися до міжнародного консенсусу, щоб дати можливість Раді Безпеки діяти на підставі пропозицій Арабської Ліги з метою розв’язання сирійської кризи”.

Депутати підкреслили, що як постійний член Ради Безпеки ООН, Росія повинна нести свою відповідальність за міжнародний мир та безпеку.

При цьому, депутати закликали російську владу негайно зупинити продаж зброї та військового обладнання керівництву Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Росія та Китай заблокували схвалення резолюції по Сирії в Раді Безпеки ООН, за що були піддані критиці з боку лідерів США та ЄС. За оцінками експертів, за останні 11 місяців в сутичках між представниками опозиції та урядовими силами правопорядку в Сирії загинуло понад 6 тис. осіб.