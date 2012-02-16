Європарламент заморозив свій бюджет на 2013 рік

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Європейський парламент вважає, що його бюджет на 2013 рік має залишитися замороженим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі доповіді Дерека ВОГЕНА (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія).

На думку депутатів, бюджет Європарламенту на 2013 рік не повинен бути збільшений більше, ніж на рівень інфляції за 2012 рік.

Європарламент також висловився за замороження всіх виплат своїм співробітникам, а також виплат на подорожі, які вже були скорочені на 5% в 2012 році.

На підставі схваленої сьогодні доповіді Бюро Європарламенту підготує проект бюджету на 2013 рік і передасть його Єврокомісії для врахування при підготовці бюджету ЄС на наступний рік.