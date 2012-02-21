Єврогрупа погодила другу програму допомоги Греції

Брюссель. 21 лютого. УНІАН. Єврогрупа після свого майже 14-годинного засідання сьогодні на світанку погодила другу програму допомоги Греції.

“Ми досягли далекосяжної угоди щодо нової програми для Греції з дуже значним зниженням дефіциту. Це дасть можливість Греції для реального шляху структурних реформ та відновлення зростання”, - заявив по завершенню засідання Єврогрупи її Президент Жан-Клод ЮНКЕР.

Рішення передбачає надання Греції допомоги в 130 млрд. євро з Європейського фонду фінансової стабільності та від Міжнародного валютного фонду, а також добровільне скорочення майже на 50% банкірами своїх вимог до Греції за придбаними ними облігаціями.

В цілому, план передбачає скорочення зовнішніх боргів Греції зі 160% до 120% ВВП до 2020 року.