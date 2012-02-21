Диспетчери франкфуртського аеропорту продовжили страйк до 24 лютого

Київ. 21 лютого. УНІАН. Диспетчери франкфуртського аеропорту продовжили страйк ще на три дні - до 24 лютого.

Як передає Лента.ру, за даними Spiegel, співробітники аеропорту, що вимагають підвищення зарплати, припинять бастувати тільки у п`ятницю, о 23:00 за місцевим часом. Спочатку вони планували повернутися до роботи вже 22 лютого о 05:00.

Через страйк авіакомпаніям щодня доводиться скасовувати понад сотню рейсів, більшість з яких припадає на Lufthansa. Компанія щодня публікує на своєму сайті список анульованих рейсів на найближчу добу. Зокрема, Lufthansa опублікувала перелік 160 рейсів, запланованих на 21 лютого і скасованих через страйк, а також вісім перельотів, які не будуть виконані 22 лютого.

Авіакомпанія Air Berlin анулювала чотири перельоти між Франкфуртом і Берліном. Авіакомпанії самостійно вирішують, які рейси будуть анульовані, і стараються, щоб це були рейси усередині країни або на середні відстані по Європі.

Страйк в аеропорту Франкфурта проводять з 16 лютого близько 200 авіадиспетчерів, які відповідають за пересування літаків по злітно-посадочних смугах і територією аеродрому. Відмовитися від роботи їх закликала профспілка працівників управління повітряним рухом (GDF), до якої вони входять. GDF протягом декількох місяців не міг домовитися з компанією Fraport AG, яка володіє і керує аеропортом, про нові оклади для диспетчерів. У Fraport вимоги профспілки підвищити зарплати вважають завищеними, а страйки сприймають як шантаж.

Щоб мінімізувати кількість скасованих рейсів, а разом з ними і фінансові втрати, компанія Fraport залучила до роботи страйкарів-диспетчерів тимчасових працівників. Представник GDF Матіас МААС (Matthias Maas) розкритикував таку тактику і закликав Fraport повернутися за стіл переговорів. Він засумнівався в тому, що новим працівникам вистачає кваліфікації. Крім того, у них може не бути офіційних дозволів на роботу диспетчера.