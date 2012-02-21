Тимошенко треба звільнити для відновлення відносин з ЄС?

Київ. 21 лютого. УНІАН. Віце-президент Європейського парламенту Яцек ПРОТАСЕВИЧ заявляє, що звільнення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з-за грат є ключовим для виправлення відносин між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це він сказав під час зустрічі з представниками керівництва партії ”Батьківщина” – Олександром ТУРЧИНОВИМ і Григорієм НЕМИРЕЮ.

”Відносини України та ЄС зайшли у глухий кут. Але ключ до розв‘язання цієї проблеми знаходиться в руках влади України. Звільнення колишнього прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО є ключовим для виправлення цих відносин”, - заявив Я.ПРОТАСЕВИЧ.

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні у контексті парламентських виборів, запланованих на жовтень цього року.