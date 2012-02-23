Рада Європи: Україна має забезпечити незалежність суддів

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комісар з прав людини Ради Європи Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що Україна має забезпечити невтручання влади в діяльність судів.

Про це йдеться у його доповіді за підсумками візиту до України 19-26 листопада 2011 року, оприлюдненій сьогодні.

“Комісар підкреслює, що призначення в судовій системі мають бути повністю захищені від неправильного політичного чи іншого впливу”, - написано в документі.

При цьому, комісар висловив переконання в тому, що дисциплінарні дії проти суддів мають регулюватися чіткими правилами та процедурами всередині самої судової системи і не залежати від політичного чи будь-якого іншого впливу.

У документі комісар зазначив, що, хоча він і не може коментувати обвинувачення у тиску на суддів Верховного суду України, він, водночас, вважає, що є підстави для серйозної стурбованості.

“Українській владі варто вивчити і відповісти на будь-які звинувачення у втручанні в роботу судових інституцій. Чиновники з різних гілок влади мали б утримуватися від будь-яких дій чи заяв, які можуть розглядатися як інструмент застосування тиску на роботу судовий інституцій чи викликати сумніви щодо їх здатності ефективно виконувати свої обов’язки”, - написано в документі.

На думку комісара Ради Європи, судді не повинні мати підстав побоюватися звільнення чи дисциплінарних переслідувань проти них на підставі схвалених ними рішень.

Комісар підкреслив, що судді повинні мати відповідну кваліфікацію та професійну компетентність, а їх призначення має відбуватися на підставі об’єктивних критеріїв, таких як, індивідуальні заслуги, кваліфікація, цілісність та ефективність.

При цьому, на переконання Т.ХАММАРБЕРГА, судді повинні отримувати належну винагороду за свою працю та належне пенсійне забезпечення, а також мати можливість займатися своєю діяльністю без страху несприятливих наслідків.

“Люди, які намагаються впливати на суддів у будь-який спосіб мають бути суб’єктом санкцій за законом”, - підкреслюється у доповіді.

Комісар також закликав українську владу привести склад Вищої ради юстиції у відповідність до європейський стандартів і забезпечити її незалежність.