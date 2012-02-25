В Дубліні відбудеться другий раунд переговорів по Придністров`ю

Офіційні переговори по Придністров’ю в форматі “5+2” розпочинаються 26 лютого в Дубліні

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Офіційні переговори по Придністров’ю в форматі “5+2” розпочинаються 26 лютого в Дубліні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, у дводенних переговорах візьмуть участь представники конфліктуючих сторін, посередників та спостерігачів – Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, Росії, України, ЄС та США.

В ході зустрічі, зокрема, планується обговорити принципи та процедуру ходу переговорів.

Ця зустріч стане другою офіційною в переговорному процесі після майже шестирічної паузи в переговорах.

Як повідомляв УНІАН, офіційні переговори в форматі “5+2” були зупинені у лютому 2006 року і відновлені лише у листопаді 2011 року.