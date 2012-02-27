8 країн ЄС не реалізували положення Третього енергопакету

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. 8 країн-членів ЄС не запровадили в національне законодавство положення Третього енергетичного пакету ЄС.

Як передає власний кореспондент УІНАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

За її словами, на сьогодні Єврокомісія не отримала інформації щодо імплементації положень Третього енергопакету від Болгарії, Кіпру, Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії та Словаччини.

Крім того, Естонія не повідомила про запровадження в національне законодавства положень Директиви по газу, що є частиною Третього енергопакету.

М.ХОЛЗНЕР нагадала, що країни-члени ЄС повинні були ввести положення Директив щодо функціонування ринку газу та електроенергії з Третього енергопакету до 3 березня 2011 року.

У зв’язку з тим, що від цих країн так і не було отримано інформації щодо запровадження положень Директив в національне законодавство, Єврокомісія сьогодні вирішила надіслати керівництву цих країн листи обґрунтованої думки.