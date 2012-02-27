Клюєв не виключає членства України в Митному союзі

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ не виключає повноправного членства України у Митному союзі Росії, Казахстану та Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО заявив сьогодні у Брюсселі на конференції «Україна – ЄС: шлях вперед».

«Хочу ще раз підтвердити намір розвивати співробітництво з Митним союзом у форматі 3+1. Такий формат не виключає повноправного членства нашої держави в цьому об’єднанні», - сказав він. А.КЛЮЄВ зазначив, що на думку експертів Євросоюзу, це не суперечитиме поглибленню інтеграції України з ЄС.